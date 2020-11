Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare cu coronavirus in Timișoara a scazut pentru prima data dupa mult timp sub 7/1000 de locuitori, ajungand la 6,95. In aceasta dimineața, alte localitațile unde rata de infectare pe ultimele 14 zile este de peste 3/1.000 locuitori – Lugoj – 5,57; Gataia -3,90; Jimbolia- 5,38; Recaș –…

- Reprezentanții Prefecturii Timiș considera ca unul dintre factorii care a dus la scaderea cazurilor de Covid-19 din Timișoara este faptul ca deplasarile dintre localitațile periurbane și oraș s-au redus. Prefectul Liliana Oneț a convocat marți, 24 noiembrie, o ședința online cu primarii localitaților…

- Prima zi a saptamanii aduce scaderi ale ratei de infectare cu Covid-19. Daca la Timișoara scaderea este mai mica, de la o zi la alta, la Lugoj, oraș aflat in carantina, rata a scazut pana la 6 la mia de locuitori.

- Prefectura Timiș transmite ca, in urbea de pe Bega, rata de infectare cu SARS-Cov2 a scazut, in ultimele 24 de ore, de la 8,30 la 8,03 la mia de locuitori. Deși se vorbea ieri despre analiza unei eventuale carantine pentru Timișoara și Lugoj, iara ca astazi rata de infectare a scazut și este aproape…

- Dupa o zi in scazut a scazut, rata de infectare a crescut din nou in Timisora. Ea a ajuns la 7,84 la mia de locuitori, dupa ce in ziua precedenta a fost 7,79, iar cu doua zile in urma 7,97. In judetul Timis, 64 de UAT-uri, dintr-un total de 99, au depasit pragul de 3 ... The post Rata de infectare in…

- Scaderea simtitoarea a noilor cazuri de coronavirus in Timisoara s-a reflectat si in rata de infectare. Pentru prima data de cand aceste date se fac publice, rata de infectare a scazut de la o zi la alta. Daca ieri, coeficientul de infectare era de 7,97 la mia de locuitori, iar cu doua zile in urma…

- Rata de infectare cu coronavirus in Timișoara a explodat, in aceasta dimineața Prefectura Timiș anunțand ca a ajuns la 6,51 la mia de locuitori. Alte localitați cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt Lugoj – 3,25;Buziaș – 3,50; Ciacova – 7,71; Deta – 3,28, Recaș – 4,94;…