- Cea mai mare rata de infectare cu covid din județul Timiș este in localitațile Bucovaț, Jamu Mare și Ghiroda. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1.000 locuitori sunt: Timișoara –4,70; Recaș – 3,77; Bogda-5,81, Bucovaț – 8,30; Dudeștii Vechi – 4,78, Dumbravița – 6,12; Ghiroda…

- Rata de infectare cu COVID 19 continua sa scada ușor in Timișoara, ajungand astazi, conform raportarii transmise de Prefectura Timiș, la 6,84. Alte localitaț cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt Lugoj – 5,36; Deta – 2,89; Faget – 3,11; Gataia -3,90; Jimbolia- 5,45;…

- Rata de infectare cu coronavirus in Timișoara a scazut pentru prima data dupa mult timp sub 7/1000 de locuitori, ajungand la 6,95. In aceasta dimineața, alte localitațile unde rata de infectare pe ultimele 14 zile este de peste 3/1.000 locuitori – Lugoj – 5,57; Gataia -3,90; Jimbolia- 5,38; Recaș –…

- Rata de infectare cu coronavirus in Timișoara a crescut ajungand la 7,83. Alte localitați cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt Lugoj – 5,55; Buziaș – 4,78; Ciacova – 9,29; Deta – 3,28, Gataia -5,09, Jimbolia- 3,53; Recaș – 5,43; Sannicolau Mare -10,29; Barna – 3,29;…

- Rata de infectare cu coronavirus crește in Timișoara, ajungand la 7.36/1.000 locuitori, dupa ce ieri a fost 7,32. Alte localitați cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Lugoj – 4,33; Buziaș – 4,43; Ciacova – 8,76; Deta – 3,80;Gataia -3,74; Recaș – 6,40; Sannicolau Mare…

- Creștere exploziva a ratei de infectare cu coronavirus – Timișoara a ajuns, dupa o singura zi, aproape la 7cazuri la 1000 de locuitori, mai exact la 6,95. Alte localitați cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Lugoj – 3,96; Buziaș – 3,61; Ciacova – 11,64; Deta – 3,41,…

