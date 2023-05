Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei va cobori, probabil, la nivelul de o cifra in urmatorul trimestru si la 7,1% in decembrie 2023, fata de 7% la suta in proiectia precedenta, potrivit Minutei sedintei de politica monetara a Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei din 10 mai 2023. BNR estimeaza…

- Rata anuala a inflatiei va cobori, probabil, la nivelul de o cifra in urmatorul trimestru si la 7,1% in decembrie 2023, fata de 7% la suta in proiectia precedenta, urmand ca, in decembrie 2024 sa se reduca la 4,2%, potrivit Minutei sedintei de politica monetara a Consiliului de administratie al Bancii…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat miercuri mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an, informeaza BNR.BNR precizeaza ca a decis pastrarea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% pe an si a ratei dobanzii la facilitatea…

