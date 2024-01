Stiri pe aceeasi tema

- Produsele de consum s-au scumpit cu 10,4% in ultimele 12 luni (ianuarie 2023 – decembrie 2023), anunța Insititutul Național de Statistica (INS). Cele mai mari creșteri ale preturilor au fost in sectorul serviciilor: 11,2%. Rata anuala a inflatiei a scazut in decembrie 2023 la 6,6%, de la 6,72% in noiembrie,…

- Rata anuala a inflatiei a scazut in luna decembrie 2023 la 6,61%, de la 6,72% in noiembrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,82%. Potrivit datelor prezentate de Institutul Național de Statistica vineri, marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,82%, cele nealimentare cu…

- Uleiul comestibil s-a ieftinit cel mai mult, cu 27,51%, in noiembrie 2023 fata de noiembrie 2022, arata ultimele date publicate de Institutul Național de Statistica prin evoluția inflației in Romania. De asemenea, faina s-a ieftinit cu 24% fața de anul precedent, iar zaharul cu 4,6%.Scaderi ale prețului…

- Rata anuala a inflatiei a scazut in luna octombrie la 8,07%, de la 8,8% in septembrie, anunța Institutul National de Statistica. Marfurile alimentare s-au scumpit cu 8,66%, cele nealimentare cu 6,24%, iar serviciile cu 12,20%, arata datele INS, publicate luni.

