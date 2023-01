„Răsuflarea Dragonului”, dulciurile-vedetă pe rețelele sociale, sunt nocive „Rasuflarea Dragonului”, ultima moda pe rețelele sociale poate fi periculoasa. 25 de copii au fost raniți mancand dulciuri colorate cunoscute sub aceasta titulatura. Bomboanele, care pot fi cumparate de pe strada, sunt in centrul unui nou trend viral pe TikTok. Copiii au suferit arsuri de piele, dureri severe de stomac și toxiinfecții alimentare dupa ce au mancat bomboanele colorate, potrivit Ministerului Sanatații din Indonezia, care indeamna parinții, profesorii și autoritațile locale de sanatate la vigilența. Bomboanele sunt scufundate in azot lichid pentru a crea un efect de vapori atunci… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

