Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat luni ca nu va mai prelungi starea de urgența și ca incepand cu data de 15 mai, Romania va intra in stare de alerta. In interiorul localitațiilor „nu va mai fi nevoie sa declaram in prealabil unde mergem”, a declarat șeful statului cu privire la actualele declarații…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat luni ca nu va mai prelungi starea de urgența și ca incepand cu data de 15 mai, Romania va intra in stare de alerta. In interiorul localitațiilor „nu va mai fi nevoie sa declaram in prealabil unde mergem”, a declarat șeful statului.Ministrul de Interne,…

- Marcel Vela a postat miercuri un mesaj pe pagina sa de Facebook, in care ii roaga pe romani sa-i adreseze in comentarii intrebarile care ii framanta, iar dintre acestea el va alege sapte la care va raspunde, cu conditia sa fie formulate intr-un limbaj civilizat si sa vina din partea unor conturi…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale pune la dispozitia romanilor o platforma, realizata de parteneri din mediul privat, care permite completarea rapida, de pe dispozitive mobile sau calculator, a declaratiei pe propria raspundere sau adeverintei de la angajator care se solicita in cazul parasitii…

- Acțiunea de noaptea trecuta a polițiștilor suceveni care a avut scopul de a verifica daca sucevenii respecta interdictiile si limitarile de circulatie impuse prin Ordonanta Militara nr. 2 s-a lasat și cu amenzi. Purtatorul de cuvant al Politiei Suceava, Ionut Epureanu, a declarat ca echipajul din municipiul…

- Adeverinta de la angajator si declaratia pe propria raspundere pentru a putea circula in Romania – modele. DESCARCA document Marcel Vela, Ministrul de Interne, a emis sambata seara ordonanța militara numarul 2, care prevede o serie de restricții de circulație pentru persoane, precum și obligația cetațenilor…

- Președintele Partidului Pro Romania, Victor Ponta, considera ca premierul Ludovic Orban și ministrul Sanatații, Victor Costache, nu au pregatirea necesara pentru o eventuala epidemie de coronavirus. Ponta ii recomanda președintelui Klaus Iohannis sa-l numeasca premier pe Raed Arafat, noteaza Agerpres.…