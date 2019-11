Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul sef adjunct al DIICOT Giorgiana Hosu a declarat, miercuri, ca un barbat in varsta de 45 de ani, complice al lui Gheorghe Dinca, a violat-o pe Luiza Melencu. Cu puțin timp in urma, procurorii...

- Un barbat de 44 de ani a fost retinut pentru viol in dosarul Caracal, a anuntat, miercuri, procurorul sef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), Giorgiana Hosu, citeaza Agerpres .

- DIICOT a stabilit ca Gheorge Dinca, suspectul din cazul crimelor de la Caracal, in care doua tinere au disparut fara urma, ar fi avut un complice. Un om al strazii, de 46 de ani, care il ajuta la curațenie in curte din cand in cand, este acel complice. Gheorghe Dinca ar fi violat-o pe Luiza Melencu,…

- Un barbat de 46 de ani, acuzat de violarea Luizei Melencu dupa ce aceasta a fost rapita de Gheoghe Dinca, a fost retinut miercuri, a anuntat Giorgiana Hosu, procuror sef adjunct al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism. (Vom reveni)

- Procurorul sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), Felix Banila, a declarat vineri ca pe 23 august s-a dispus extinderea urmaririi penale in rem pentru...

- Procurorul sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), Felix Banila, a declarat vineri ca pe 23 august s-a dispus extinderea urmaririi penale in rem pentru complicitate la omor, urmare a sesizarii formulate de mama Luizei Melencu, cu privire…