- ”FARA PRECEDENT. Ciolacu si Bolos isi dau OUG de amnistie pentru falsificarea bugetului pe 2024. In draftul de OUG apar la art. XXI urmatoarele prevederi:Guvernul se excepteaza pe sine de la obligatia de a construi un buget care sa respecte principiile de responsabilitate fiscala. Pentru 2024, in mod…

- Actul normativ are ca obiect de reglementare stabilirea unor masuri bugetare, prin instituirea unor derogari de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, in sensul in care, in anul 2023, incepand cu data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia…

- Deputatul UDMR Miklos Zoltan a declarat, luni, la dezbaterea motiunii simple impotriva ministrului Finantelor, ca exista cateva probleme majore legate de guvernare, in general, si de Ministerul Finantelor, in particular."Initiatorii motiunii, si noi insine, constatam cateva probleme majore legate…

- Premierul Romaniei s-a razgandit și nu va mai depune cerere pentru devansarea termenului la legea privind masurile fiscal-bugetare, așa cum anunțase in urma cu cateva zile. Ciolacu susține ca nu este deranjat de data de 18 octombrie.

- Retragerea proiectul de ordonanța privind majorarea salariului minim in construcții a generat nemulțumiri. Senatorul USR Ștefan Palarie a criticat, de asemenea, balbele guvernului, pe care il acuza de incompetența. „Eu ințeleg un singur lucru pe care il vedem zilele acestea devenind evident și strigator…

- Cei de la CES arata ca OUG contravine principiului legalitatii si risca sa duca la declararea ca neconstitutionala cel putin a articolului 2 al proiectului de Ordonanta de urgenta. Consiliul Economic si Social a avizat nefavorabil proiectul de Ordonanta de urgenta a Guvernului pentru modificarea alineatului…

- Activitatea lui Marcel Boloș la Ministerul de Finanțe și modul in care a comunicat a generat „multa nervozitate” in conducerea PNL, dar și nemulțumirea premierului Ciolacu, susțin surse din conducerea Coaliției. „Va pleca din Guvern in scurt timp”, adauga sursele citate.O decizie finala in PNL privind…