Dupa o zi de haos care a zguduit America, presedintele in exercitiu Donald Trump, acuzat de presedintele ales Joe Biden ca a subminat democratia, a lansat joi un apel - rar - la "reconciliere", condamnand un "atac odios" asupra Capitoliului, informeaza AFP.Intr-o inregistrare video ce marcheaza o schimbare clara de ton, presedintele republican s-a declarat "scandalizat de violenta" creata de cateva sute de sustinatori ai sai care au invadat miercuri sediul Congresului."Tocmai am trait alegeri intense si emotiile sunt puternice", dar "trebuie sa ne calmam" a adaugat el, desi in ultimele doua luni…