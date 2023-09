Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a declarat luni, 28 august, ca trupele sale au eliberat asezarea Robotine din sud-estul tarii si ca incearca sa avanseze mai departe spre sud in contraofensiva sa impotriva fortelor rusesti, relateaza News.ro . Armata ucraineana a declarat saptamana trecuta ca fortele sale au arborat drapelul…

- Ucraina a anunțat marți, 22 auugust, ca trupele sale au intrat in satul strategic Robotyne din sud-estul țarii, un potențial avans semnificativ in contraofensiva sa impotriva forțelor rusești, transmite Hotnews . Ministrul adjunct al Apararii, Hanna Maliar, a transmis pe aplicația de mesagerie Telegram…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris ziua de duminica drept „o zi buna, o zi puternica” pe front, in special in apropiere de Bakhmut, unde forțele ucrainene spun ca recupereaza terenul pierdut cand forțele rusești au cucerit orașul, in luna mai, relateaza Reuters, potrivit mediafax.Un…

- Ucraina a admis vineri, 14 iulie, ca trupele sale nu avanseaza "prea rapid" in contraofensiva lor pentru recucerirea teritoriilor din estul și sudul țarii, aflate sub ocupația forțelor ruse, informeaza AFP, potrivit The Moscow Times.„Astazi (forțele ucrainene, n.r.) nu avanseaza atat de repede", a declarat…

- Trupele armate ucrainene avanseaza in toate directiile contraofensivei impotriva fortelor de ocupatie ruse, a declarat vineri un inalt responsabil din domenul apararii, citat de Agerpres . De la inceputul contraofensivei in aceasta luna, Ucraina afirma ca ar fi preluat controlul asupra mai multor sate…

- Adjuncta ministrului apararii din Ucraina, Hanna Maliar, a declarat ca „cea mai mare lovitura” din campania militara a Kievului urmeaza sa vina, dar a recunoscut ca operatiunea este dificila deoarece Rusia face tot ce poate pentru a opri ofensiva, informeaza Reuters. „Operatiunea in curs are mai multe…

