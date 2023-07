Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi are șanse mari sa plece de la Glasgow Rangers, in aceasta vara. Aberdeen, Espanyol și Galatasaray și mai nou Lecce sunt echipele interesate de internaționalul roman. Lucrurile nu sunt insa deloc simple pentru ca jurnaliștii au aflat ca cei care conduc gruparea din Scoția s-au razgandit și…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca, pentru ziua de joi, sindicatul controlorilor aerieni (USAC-CGT) a lansat un apel la greva, care va dura pana in dimineata zilei de vineri, la ora locala 6,00,…

- Liderul de sindicat al polițiștilor care a sarit in ajutorul chestorului Benone Matei este judecat intr-un dosar de crima organizata Avocații inculpaților au fost amendați de judecatori Aparatorii interlopilor au primit recent alta veste proasta

- Evgheni Prigojin a declarat vineri ca armata rusa a bombardat intentionat o tabara a mercenarilor Wagner din Ucraina, conform unei postari pe o retea de socializare, noteaza monitorulapararii.ro.

- In timp ce in dosarul de tortura este judecat alaturi de subalternii de la Secția 16, fostul lider de sindicat Viorel Șeicaru a obținut, ieri, redeschiderea unei anchete penale, care vizeaza fapte de de abuz in serviciu.

- Este rasturnare de situatie in ceea ce privește aderarea Romaniei la Schengen. A fost facut anuntul care schimba tot ce se stia pana acum: „Am avut discutii dificile”. Ce ultim anunț a facut ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner. Austria da lovitura de grație Romaniei. Nu este de acord cu…

- Dosarul in care Consiliul Local Constanta a reusit sa isi anuleze o hotarare proprie, pe care o adoptase in 2020, va ajunge pe masa Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei. Este vorba despre dosarul cu indicativul 4899 118 2021, cauza care are ca obiect anularea HCL Constanta 183 30.03.2020,…

- Curtea de Apel a casat sentința și a trimis dosarul spre rejudecare Din 10 septembrie 2021, colonelul doctor Gheorghe Lupescu, pe atunci inspector-șef al Inspectoratului Județean de Jandarmi Argeș, a fost pus la dispoziția unitații ca urmare a retragerii autorizației ORNISS, de acces la informații clasificate.…