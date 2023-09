Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DSU Raed Arafat respinge acuzația ca a aruncat pompierii in foc, in contextul exploziilor de la Crevedia.Șeful DSU a raspuns unor serii de intrebari in cadrul unei emisiuni TV, iar cea mai sensibila a fost cea legata de faptul ca a indemnat pompierii sa intervina intr-un moment in care viața…

- Președintele s-a dus sa viziteze raniții din explozia de la Crevedia, internați la Spitalul Floreasca, ocazie cu care a lansat un adevarat atac impotriva autoritaților statului care, spune șeful statului, nu și-au facut treaba. Klaus Iohannis are prima ieșire publica dupa tragedia din Crevedia, care…

- Exploziile de la Crevedia (Dambovița), cu suflul extrem de fierbinte, au parjolit totul in cale, pe o raza de sute de metri. Pompierii care erau foarte aproape de stația GPL au avut cel mai mult de suferit.

- Șeful DSU Raed Arafat respinge acuzația ca a aruncat pompierii in foc, in contextul exploziilor de la Crevedia. „Una din competența lor este focul. Asta e meseria, din pacate, și asta e riscul”, a precizat șeful DSU.„Una din competența lor este focul. Asta e meseria, din pacate, și asta e riscul.…

- Al doilea mort in cazul exploziei de la Crevedia a fost confirmat duminica, a transmis Raed Arafat, șeful DSU . Este soția barbatului care a facut infarct sambata. El iși vazuse soția arsa pe majoritatea corpului. Arafat a adaugat ca la ora 16:00 va pleca urmatorul avion cu raniți transferați in strainatate,…

- Rasturnare de situatie in Rusia. Oameni de incredere ai lui Putin erau in secret membri VIP ai gruparii de mercenari ai Wagner. 30 de inalti oficiali si agenti din serviciile secrete ar fi fost inscrisi in grupul paramilitar. Dezvaluirile vin in contextul in care rebeliunea din weekendul trecut este…

- O zona de restaurante aglomerata din orasul Kramatorsk din estul Ucrainei a fost lovita de o racheta, potrivit oficialilor ucraineni, citati de BBC.”Astazi, teroristii rusi au bombardat cu brutalitate Kramatorsk. Rachete S-300. Trei persoane au fost ucise, inclusiv un copil. Condoleantele mele familiilor…