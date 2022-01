Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii despre victimele dublei crime din Iași fac din acest caz unul din ce in ce mai controversat, iar principalul suspect iși susține in continuare nevinovația. In incercarea de a descoperi adevarul, astazi, anchetatorii il vor pune pe studentul marocan Ahmed Sami El Bourkadi sa calce in sange…

- Marocanul Ahmed Sami El Bourkadi va ieși din arest, insa nu scapa in totalitate de urmarirea penala. Autoritațile il vor duce la Institutul de Psihiatrie „Socola”, acolo unde va fi suspus unei expertize medico-legala psihiatrica. Presupusul criminal va fi eliberat Anchetatorii ieșeni au decis ca studentul…

- Deși inițial principalul suspect din Iași a spus ca va colabora cu autoritațile in ceea ce privește crimele in care e suspectat, iata ca acum a decis sa nu mai vorbeasca nimic. Anchetatorii susțin ca iși pregatește apararea.

- Marocanul acuzat ca i-a ucis pe cei doi tineri in vila de pe Moara de Vant a fost dus de mascați la audieri. Surse judiciare au precizat ca acesta a refuzat sa faca declarații. Joi, 23 decembrie, tanarul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Daca va fi gasit vinovat, risca sa primeasca inchisoare…

- Suspectul dublei crime de la Iași, Ahmed Sami El Bourkadi, vrea sa vina in Romania sa se apere, spune avocata acestuia. Avocata precizeaza ca nu a vorbit direct cu clientul ei, ci cu familia lui Ahmed Sami El Bourkadi și cu un avocat din Italia. Ahmed Sami El Bourkadi avea programata…

- Principalul suspect in cazul dublei crime de la Iași, Ahmed El Bourkadi, va fi extradat de autoritațile italiene și va ajunge in țara saptamana viitoare. Intre timp, anchetatorii cauta probe și au descins la apartamentul unde acesta locuia cu chirie.

- Poliția Romana a anuntat ca prin colaborare cu autoritațile din Italia (Poliția Statala din Italia), a fost localizata persoana banuita de infracțiunea de omor, din județul Iași. Cel in cauza, Ahmed Sami El Bourkadi a fost localizat și reținut, in Roma. Mandat de arestare internaționala in lipsa Pe…

- A fost publicata prima fotografie cu principalul suspect in cazul dublei crime de la Iași. Este vorba despre un tanar din Maroc, pe nume Ahmed Sami El Bourkadi, care a fost dat deja in urmarire. Poliția Romana a publicat, in aceasta seara, și primele imagini cu el. Iata cum arata tanarul!