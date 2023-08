Răsturnare de situație în cazul copiilor din Botoșani aruncați de mamă de la balcon. Tatăl micuților rupe tăcerea Noi detalii șocante ies la iveala in cazul copiilor din Botoșani aruncați de mama de la balcon. In timp ce mama micuților a fost internata la psihiatrie, tatal celor doi rupe tacerea despre ce s-a intamplat in seara in care a avut loc cumplita tragedie. Tatal micuților a dezvaluit ca cu doar cateva minute inainte sa iși arunce copiii de pe balconul hotelului, unde era cazata, soția sa i-a dat un mesaj ciudat care se incheia cu ”Adio!”. Acesta a subliniat ca nu s-a gandit o clipa ca femeia va fi in stare sa recurga la un asemenea gest extrem. ”Le-a pregatit pana și baloane sa le facem… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in cursul zilei de ieri Dan Diaconescu scapase, in prima faza de controlul judiciar, spunem in prima faza pentru ca decizia nu era definitiva și putea fi contestata in termen de 48 de ore, astazi, Tribunalul Constanta a decis ca fostul patron OTV sa ramana sub control judiciar. Magistratii au…

- Rasturnare de situație in ceea ce parea un caz șocant la limita dintre județele Suceava și Botoșani dupa ce o femeie a gasit un colet infașurat in scotch. Inițial s-a crezut ca este vorba de o persoana care a fost ucisa, motiv pentru care un polițist de la postul din Vorona, care fusese sesizat de ...

- Medicii Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca au finalizat un raport preliminar in cazul cadavrului uman carbonizat, descoperit in cimitirul din Tureni la data de 9 iulie. Deși se știa ca barbatul este de origine asiatica, anchetatorii au constatat ca este un roman de 79 de ani. Și cu toate ca…

- Rasturnare de situație in cazul finilor lui Gheorghe Turda. Lorraine Luminița și soțul sau Marian Baicu au fost jefuiți in urma cu ceva timp, chiar de catre femeia care ii ajuta la curațenie. Cei doi au incercat, inițial, sa iși rezolve singuri problema, crezand ca iși mai pot recupera macar verighetele…

- O zona de restaurante aglomerata din orasul Kramatorsk din estul Ucrainei a fost lovita de o racheta, potrivit oficialilor ucraineni, citati de BBC.”Astazi, teroristii rusi au bombardat cu brutalitate Kramatorsk. Rachete S-300. Trei persoane au fost ucise, inclusiv un copil. Condoleantele mele familiilor…

- Astazi, 9 iunie, la ora 11.50, in urma administrarii probatoriului, polițiștii Orașului Șimleu Silvaniei au dispus reținerea, pentru 24 de ore, in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al Inspectoratului de Poliție Județean Salaj, a minorei de 17 ani, din localitatea Plopiș, banuita ca la data…