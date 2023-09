Stiri pe aceeasi tema

- Matei murea spulberat pe 26 august de o mașina in timp ce se juca in fața casei, fiind scapat pentru o secunda de bunica sa, care avea grija de mai mulți copii. Vecinii spun ca o mașina a venit cu mare viteza și l-a ucis pe baiat, iar acum familia se pregatește de inmormantare. De vina ar fi fost o…

- Anchetatorii din Braila au continuat cercetarile in cazul accidentului din 26 august, in care un baiețel de trei ani a murit, și au stabilit ca mașina a fost condusa de un barbat cu permisul suspendat. Inițial, poliția anunțase, din primele informații, ca la volan se afla o femeie care consumase substante…

- Anchetatorii din Braila au continuat cercetarile in cazul copilului de 3 ani accidentat mortal la finalul lunii august si au stabilit ca femeia care sustiea ca se afla la volanul masinii nu a consumat droguri, dar autoturismul era, de fapt, condus de un barbat ce avea permisul suspendat. El a fost retinut…

- Astazi, 6 septembrie a.c., Poliția Municipiului Braila a efectuat percheziții domiciliare in municipiu, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor de ucidere din culpa și conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive, constand in aceea…

- Fostul sef al BCCO (Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate) Bucuresti, Constantin Paun, colonel in rezerva, care a ucis o femeie cu masina in orasul Popesti-Leordeni, nu era drogat in momentul accidentului.

- O capsula a timpului din anii 1820, care parea goala atunci cand a fost deschisa intr-o ceremonie speciala la academia militara din West Point din SUA, nu conține doar noroi și praf, așa cum s-a crezut inițial. Inauntru au fost gasite pana la urma niște monede și o medalie, relateaza BBC.

- Astazi, 9 iunie, la ora 11.50, in urma administrarii probatoriului, polițiștii Orașului Șimleu Silvaniei au dispus reținerea, pentru 24 de ore, in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al Inspectoratului de Poliție Județean Salaj, a minorei de 17 ani, din localitatea Plopiș, banuita ca la data…