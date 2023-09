Răstunare spectaculoasă de situație: veste mare din Italia pentru FCSB Accidentat pe 28 august in UTA - FCSB 2-1, Vlad Chiricheș (33 de ani) a primit o veste mare din Italia. Medicii din Peninsula pe care i-a vizitat fundașul central estimeaza ca acesta va reveni pe teren in maximum doua luni. Convins sa revina la FCSB in aceasta vara, Vlad Chiricheș a suferit o ruptura musculara in meciul de campionat cu UTA, disputat pe 28 august, la Arad. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

