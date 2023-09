Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca vrea sa afle de ce au crescut prețurile la carburanți, dar a evitat un raspuns concret privind reintroducerea subvenției de 50 de bani. Premierul Marcel Ciolacu a declarat, chestionat daca este luata in calcul reintroducerea masurii de compensare a pretului carburantilor…

- „O sa am o discutie sa vedem de ce a crescut pretul. Am inteles ca s-a marit iarasi barilul. Este foarte usor de influentat in urma razboiului, dar vreau sa va spun un lucru – stiti ca avem al doilea pret din Europa ca si cel mai mic. Mi se pare ca Bulgaria mai are cu 0,1 mai putin de cat Romania. Deci…

- In țarile europene, chiar și in cele din afara UE, indicatoarele rutiere sunt fie aceleași, fie foarte asemanatoare și au semnificații ca in Romania. Dar exista și unele care nu se gasesc in toate țarile și ceea ce indica ii pot deruta chiar și pe cei mai experimentați șoferi.Unul dintre aceste…

- Reglementarile prin care guvernul Ciolacu incearca sa taxeze din nou mediul privat din Romania pentru a acoperi gaurile bugetare au starnit revolta și indignare in ultimele zile.Antreprenorii au protestat prin scrisori publice și au avertizat ca impunerea unor noi biruri ar putea produce dezechilibre…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a declarat convins ca vor trebui scoase anumite exceptii la Codul Fiscal, dar susține ca nu sunt vizate deocamdata cele adoptate pentru industria IT.Intrebat daca ar putea fi retrase facilitatile fiscale din domeniul constructiilor, agricultura si IT, premierul a…

- Tabloidul german Bild, cel mai bine vandut ziar din Europa, a anunțat ca intenționeaza sa inlocuiasca sute de angajați cu inteligența artificiala.Concret, este vorba despre editori, personal de producție tipografica, corectori sau editori foto. Astfel, ziarul a anunțat un program de reducere…