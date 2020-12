Stiri pe aceeasi tema

- S-a spus ca se iubește de mama focului cu Ensar Duman, iar acum a facut un anunț bomba! Ce a postat Lidia Buble pe contul de Instagram? Fanii au fost surprinși! Vedeta și esteticianul, prietenie stransa sau dragoste cu nabadai?

- Lidia Buble și Razvan Simion s-au desparțit dupa o relație de 5 ani, insa niciunul dintre ei nu și-au refacut inca viața alaturi de altcineva. La cateva luni de cand nu mai formeaza un cuplu, artista a luat o decizie importanta, semn ca a trecut peste ruptura de prezentatorul tv. Lidia Buble a decis…

- In urma cu aproximativ 5 ani, Lidia Buble a fost criticata de toata lumea, pentru ca are o relație cu Razvan Simion, dupa ce acesta a divorțat de mama copiilor lui, Diana. Relația lor a ajuns la sfarșit, iar cel care a dat vestea a fost chiar prezentatorul de la Neatza cu Razvan și Dani.Fara prea multe…

- Lidia Buble, 27 de ani, și-a provocat fanii pe Instagram Stories sa ii puna intrebari draguțe. Insa, printre curiozitațile legate de subiecte frumoase s-au strecurat și unele mai sensibile. Intrebata cum se ințelege cu fostul partener de viața, cantareața a reacționat astfel: "Aoleu, cate intrebari…

- Lidia Buble și Razvan Simion s-au desparțit in urma cu doar cateva luni, dupa o relație ce a durat cinci ani. Deși apropiații se așteptau ca aceștia sa faca pasul cel mare, in cele din urma au luat-o pe drumuri diferite. Acum, interpreta a dezvaluit ce fel de relație are cu prezentatorul tv, dupa ce…

- Lidia Buble, una dintre cele mai controversate, artiste, a spus adevarul despre relația actuala pe care o are cu Razvan Simion, fostul partener. In sfarșit, dupa ce s-a vehiculat ca are deja o noua relație, artista a dat carțile pe fața.

- Lidia Buble a decis sa dea carțile pe fața și sa spuna adevarul gol-goluț despre relația pe care o are cu Cornel Ilie. "Nu e prima data cand se scrie ca am o relație cu vreun artist cu care am colaborat. Noi avem o relație de prietenie și atat. Suntem gemeni, practic știm totul unul despre celalalt…

- De cand Lidia Buble și Cornel Ilie au lansat o piesa impreuna, tot mai multe controverse au aparut in jurul lor. Se zvonește ca cei doi ar forma o relație și ca blondina ar fi motivul pentru care artistul a divorțat de soție. Fosta lui Razvan Simion a fost criticata dur de fani din cauza acestei situații! Ce…