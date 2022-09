Stiri pe aceeasi tema

- Liderii mondiali reuniți la New York, la sediul ONU, au denunțat invazia Rusiei in Ucraina, in timp ce oficialii instalați de Moscova in zonele ocupate din patru regiuni ucrainene au anunțat ca intenționeaza sa organizeze referendumuri privind aderarea la Rusia in zilele urmatoare, scrie Reuters.…

Referendumurile planificate in regiunile ucrainene ocupate de Rusia privind aderarea la Rusia nu vor fi recunoscute de comunitatea internaționala, a declarat marți președintele francez Emmanuel Macron, care a calificat aceste planuri drept "cinice" și "o parodie", transmite Reuters.

- Sefa misiunii ONU de supraveghere a respectarii drepturilor omului in Ucraina a declarat vineri ca Rusia nu permite accesul la prizonierii de razboi ucraineni, exprimandu-si ingrijorarea in contextul unor dovezi ca unii dintre acestia au fost supusi torturii si relelor tratamente, relateaza Reuters…

- Amenintarea reprezentata de utilizarea de catre Rusia a unor arme nucleare tactice "nu poate fi ignorata" si o astfel de lovitura ar putea declansa un razboi nuclear limitat, a declarat miercuri comandantul sef al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnii, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.…

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a subliniat necesitatea unui sprijin suplimentar pentru Ucraina. El și-a exprimat aceasta opinie marți seara intr-un interviu acordat postului german de televiziune ZDF.

- Rusia dorește o soluție negociata pentru razboiul din Ucraina, iar acordul de luna trecuta privind transporturile de cereale ar putea oferi o cale de urmat, a declarat miercuri fostul cancelar german Gerhard Schroder și prieten al președintelui rus Vladimir Putin, conform Reuters, relateaza Mediafax.…

Un oficial guvernamental ucrainean spune ca bancile JPMorgan, HSBC, Citi și Credit Agricole se fac vinovate de „crime de razboi".

Rusia anunta joi ca detine "peste 6.000" de prizonieri de razboi ucraineni si confirma ca a efectuat un schimb de 144 de prizonieri de razboi cu Ucraina, care a eliberat atat rusi, cat si prorusi, relateaza AFP, scrie news.ro.