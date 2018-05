Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Tudose a avut, vienri, o prima reacție, dupa ce in spațiul public s-a vehiculat ca urmeaza sa paraseasca PSD pentru a intra in partidul lui Victor Ponta. "Nu am avut purtator de cuvant cand am fost prim-ministru, nu am nici acum. Atunci cand voi avea ceva de comentat sau de anuntat, veti afla…

- Inca o lovitura pentru Liviu Dragnea, dupa demisiile din PSD ale fostul ministru al Turismului Mircea Titus Dobre si deputatul Gabriela Podasca. Deputatul social-democrat Nicolae Banicioiu a anunțat ca pleaca la partidul lui Victor Ponta, PRO Romania.

- Nicolae Banicioiu s-a hotarat sa renunțe la calitatea de membru al PSD. Cunoscut ca un apropiat al lui Victor Ponta - fost președinte al partidului și fost premier -, Nicolae Banicioiu urmeaza sa anunșe aceasta decizie in cursul zilei de azi, potrivit unor surse din PSD. Nicolae Banicioiu a confirmat,…

- Liviu Dragnea l-a numit ”șobolan” pe Victor Ponta și pe un alt fost premier al PSD pentru ca mai mulți parlamentari au inceput sa paraseasca partidul și sa se inscrie in noua formațiune a fostului președinte al social-democraților, PRO Romania. Ponta anunța ca va aduce cel puțin 9 deputați, urmand…

- Liviu Dragnea i-a atacat miercuri seara pe Victor Ponta si Mihai Tudose, fara a-i numi direct. intr-o interventie telefonica in direct la Antena 3, Dragnea a spus ca ”e vorba de o atitudine de sobolan a doi fosti premieri ai partidului. Dar, ca orice sobolan, rod putin, pana la urma nu se darama casa…

- Fostul premier Victor Ponta ameninta Guvernul Dancila cu plangere penala. Ponta spune ca daca actuala guvernare va decide sa nationalizeze banii aferenti Pilonului II de pensii, va depune plangere penala pentru furt!"Nu sunt de acord de principiu cu folosirea plangerilor penale in lupta politica…

- Liderul PSD Buzau, Marcel Ciolacu anunța ca nu va candida la nicio funcție, la Congresul Extraordinar din 10 martie și ca il susține pe Marian Oprișan pentru postul de vicepreședinte pe regiunea Sud-Est. Conducerea PSD a decis, luni, in Comitetul Executiv Național, ca la Congresul Extraordinar de sambata…