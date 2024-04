Stiri pe aceeasi tema

- Gestul facut de o clujeanca miercuri, in autobuzul care circula pe linia 31, i-a scandalizat pe oameni. O femeie a considerat ca transportul public este locul potrivit pentru a-și taia unghiile.Momentul a fost surprins de o pasagera care a publicat imaginile pe o rețea de socializare.Cum era de așteptat,…

- Recesiunea economica prelungește viața oamenilor! Exista un motiv pentru care guvernele cheltuiesc atat de mulți bani din bugetul contribuabililor pentru a-și scoate economiile din recesiune, dar un numar tot mai mare de cercetari sugereaza ca recesiunile sunt bune pentru cel puțin un lucru: longevitatea.…

- Atacantul francez Antoine Griezmann (32 de ani) și-a pierdut cumpatul in timpul penalty-urilor din Atletico Madrid – Inter și a avut o reacție vulgara. Atletico Madrid s-a calificat in dramatic „sferturile” Champions League dupa 2-1, dupa 120 de minute, și 3-2 la loviturile de departajare cu Inter,…

- Generalul (r) Virgil Balaceanu, președinte al Asociației Ofițerilor in Rezerva din Romania, explica, intr-un interviu pentru „Adevarul”, de ce nu este cazul sa revenim din nou la armata obligatorie. Pentru a nu fi nevoiți sa ne intoarcem in trecut, va fi insa nevoie ca Romania sa atraga voluntari.

- Fostul internațional roman Danuț Lupu a solicitat Judecatoriei Sectorului 5 sa fie eliberat conditionat din inchisoare, unde executa o pedeapsa de 7 luni dupa ce a fost prins in mai multe randuri conducand fara permis.

- Un șofer de 33 de ani a fost reținut de oamenii legii, fiind suspectat de tentativa de omor a unui polițist. Acesta, goning pe un BMW, mai nu a spulberat pe un ofițer de patrulare, care l-a tras pe dreapta. Incidentul a avut loc pe strada Vasile Lupu din capitala.

- Dezvaluirea este facuta de Mihail Neamțu, care ofera detaliile unei intalniri pe care a avut-o cu aceasta in New York.Era o seara de martie in 2017 cand, intr-un aeroport aglomerat din New York, m-am trezit umbrit de silueta unui europarlamentar roman – persoana publica recunoscuta la Bruxelles pentru…

- Accident tragic la Falești. O tanara de 22 de ani a decedat, dupa ce a fost spulberata de o mașina in timp ce traversa strada pe o trecere de pietoni din localitatea Calugar. Tragedia a avut loc ieri-seara, in jurul orei 18:40.