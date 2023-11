Răspunsul lui Ciolacu, întrebat dacă va schimba conducerea ANAF: "Cred că a venit momentul..." "Nu am nicio problema cu actuala presedinta a ANAF, dar cred ca (...) a venit momentul, in Romania, dupa 32 de ani, ca un presedinte al ANAF, dupa ce l-a numit prim-ministrul, sa vina sa isi faca echipa. Cunosc toate numele propuse de catre presedinta ANAF, va spun foarte clar nu am cunoscut nicio persoana, nu e nicio recomandare politica. La fel in ceea ce priveste Vama. Toata conducerea sa fie schimbata", a spus premierul, intrebat fiind daca va schimba conducerea Fiscului, relateaza Agerpres.El a mentionat ca viitorul sef de la Vama trebuie sa propuna o echipa intreaga cu care sa lucreze."Politicul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

