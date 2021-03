Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a ieșit din nou la „atac”? Aceasta este intrebarea ce le-a venit in minte miilor de fani din intreaga țara, care o urmaresc pe blondina pe rețelele de socializare, dupa ce aceasta a postat un mesaj controversat pe Instagram. Avand in vedere speculațiile aparute in ultima vreme despre…

- Monica Davidescu a marturisit in cadrul matinalului de la Antena 1, „Neatza cu Razvan și Dani”, ce a primit cadou de la soțul ei, Aurelian Temișan, de 1 și 8 martie. Dani Oțil a fost surprins de raspunsul actriței. Monica Davidescu a fost invitata la „Neatza cu Razvan și Dani” pentru o prezentare de…

- Bianca Dragușanu iși sarbatorește ziua de naștere pe 6 martie. Vedeta implinește 39 de ani, ocazie cu care a fost surprinsa cu un buchet imens de trandafiri, insa fara sa precizeze daca Gabi Badalau a fost cel care facut acest cadou. Blodina a postat pe contul de Instagram buchetul de trandafiri albi…

- Disputa dintre Bianca Dragușanu și Claudia Patrașcanu nu s-a incheiat cu un singur „episod”.Cele doua vedete contina sa se acuze reciproc, iar la mijloc este nimeni altul decat Gabi Badalau. Bianca Dragușanu și Claudia Patrașcanu, replici acide Disputa intre cele doua vedete a inceput in momentul in…

- Marea iubire dintre Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-a sfarșit brusc. Cei doi au anunțat ca urmeaza sa se casatoreasca insa s-au desparțit subit. Conform presei de scandal, Gabi Badalau ar fi incercat sa cucereasca o alta diva. Variante insle privind sfarșitul idilei sunt insa diferite in funcție…

- Nu e un secret ca Biancai Dragușanu ii place sa fie rasfațata cu tot feluri de cadouri de lux. De data aceasta, focoasa blondina a dat lovitura pe Instagram cu un inel superb, lucrat minuțios. Sa fie chiar de la Gabi Badalau?

- „Raspunsul: sunt fericita!”, a spus Bianca Dragușanu recent in fața fotoreporterilor CanCan, surprinsa de aceștia pe picioar de a intra in sala de sport, fiind intrebata despre zvonurile care ii arata pe ea și Gabi Badalau impreuna, ba chiar aproape de casatorie. Și daca atunci cand hoinareau prin Maldive…

- Ce face Claudia Patrașcanu dupa ce soțul sau, Gabi Badalau, s-a cuplat cu Bianca Dragușanu. Cum scapa de tristețe Claudia Patrașcanu, vedeți in articolul de mai jos. Claudia Patrașcanu, dupa ce a aflat ca soțul ei s-a cuplat cu Bianca Dragușanu. De ce este in culmea fericirii? S-a aflat ce face Claudia…