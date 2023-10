Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) au declarat ca au atacat pana in prezent 17 complexe militare si patru sedii operationale ale Hamas, intr-o postare pe retelele de socializare, noteaza news.ro.BBC nu a verificat informatia, dar FDI a declarat anterior ca a inceput sa atace tinte din Fasia…

- Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, s a intalnit cu oficiali de top din domeniul securitatii si va convoca cabinetul de securitate al Israelului pentru o reuniune la ora 13:30, dupa atacurile cu rachete lansate in cursul diminetii din Fasia Gaza de catre gruparea militanta palestiniana Hamas,…

- Autoritatile romane cauta solutii pentru aducerea cat mai rapid in tara a aproximativ 790 de romani, aflati ca pelerini in Israel, tara unde s-a dat o avertizare de stare de razboi urmare a atacurilor declansate de miscarea Hamas, a declarat premierul Marcel Ciolacu. El a fost intrebat, sambata, la…

- Armata israeliana a declarat stare de razboi in urma atacurilor masive de sambata asupra Israelului din Fasia Gaza palestiniana. "Fortele de aparare israeliene declara starea de pregatire pentru razboi", a precizat armata (Israel Defense Forces, IDF) intr-un comunicat citat de agentia israeliana de…

- Armata israeliana a declarat stare de razboi in urma atacurilor masive de sambata asupra Israelului din Fasia Gaza palestiniana. „Fortele de aparare israeliene declara starea de pregatire pentru razboi”, a precizat armata (Israel Defense Forces, IDF) intr-un comunicat citat de agentia israeliana de…

- UPDATE, ora 11:30: Armata israeliana a declarat stare de razboi in urma atacurilor masive de sambata asupra Israelului din Fasia Gaza palestiniana. “Fortele de aparare israeliene declara starea de pregatire pentru razboi”, a precizat armata (Israel Defense Forces, IDF) intr-un comunicat citat de agentia…

- Presa israeliana relateaza ca un schimb major de focuri intre militanții palestinieni și forțele israeliene are loc pe teritoriul israelian. In ultima ora, au inceput o tragere masiva de rachete in teritoriul israelian din Gaza, iar teroriștii au patruns pe teritoriul israelian in mai multe locații…

- Aplicatia este utilizata pe scara larga in Irak pentru mesagerie, dar si ca sursa de stiri si pentru partajarea continutului. Unele canale contin cantitati mari de date personale, inclusiv numele, adresele si legaturile de familie ale irakienilor. Ministerul a spus intr-un comunicat ca decizia de a…