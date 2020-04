Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a realizat un material cu raspunsuri clare privind situatiile pe care cetatenii le intampina in viata de zi cu zi si sunt supuse prevederilor Ordonantelor Militare emise de catre autoritati.

- Persoanele programate la ITP (Inspecția Tehnica Periodica) in aceasta perioada au o dilema, fiindca prelungirea ITP-ului nu a fost inclusa in mod clar printre motivele din declarația care trebuie completata de catre cei care vor sa paraseasca domiciliul. Totodata, nici Ordonantele Militare nu au lamurit…

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat noul bilanț al celor infectați cu noul coronavirus. De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 645 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 21 persoane…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 118 persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, doua persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- Duminica seara, la o zi dupa ce ministrul Marcel Vela a anunțat noile masuri adoptate la nivelul Romaniei in contextul pandemiei de coronavirus, Grupul de Comunicare Strategica a publicat modelul oficial al declarațiilor cu care romanii vor putea ieși din locuințe in urmatoarea perioada.

- In spațiul public s-au scurs informații secrete, o propunere a grupului condus de Raed Arafat prin care romanii nu ar mai avea voie sa paraseasca locuințele decat pentru: Deplasare pana la locul de munca, daca activitatea e esențiala. Consult medical care nu poate fi amanat.Cumparaturi langa domiciliu.Ajutorarea…

- Ministrii Guvernului Orban s-au autoizolat dupa ce s-a aflat ca senatorul Vergil Chitac, testat pozitiv pentru coronavirus, a participat la sedinta conducerii PNL de luni.Premierul Ludovic Orban a fost testat in cursul zilei pentru noul coronavirus (COVID-19), iar rezultatul este NEGATIV.De asemenea,…

- Din 15 cazuri confirmate cu coronavirus, 5 persoane sunt vindecate Cele 10 persoane infectate cu coronavirus care sunt internate acum în spitale din tara noastra au o stare generala de sanatate buna, iar pacientii în vârsta si care au boli cronice sunt monitorizati cu atentie,…