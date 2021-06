Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Buckingham a refuzat sa angajeze in posturi la birou sau in functii de rang inalt ”imigranti de culoare sau straini” cel putin pana la sfarsitul anilor '60 si a obtinut derogaride la legi impotriva discriminarii, dezvaluie The Guardian, relateaza AFP. Cotidianul a descoperit, intr-o…

- Printul Harry a vorbit cu fratele lui mai mare, printul William, pentru prima data dupa interviul acordat de el si sotia lui, Meghan, jurnalistei americane Oprah Winfrey, insa discutia lor a fost „neproductiva”, a declarat marti o cunostinta a cuplului princiar britanic, citata de Reuters.Inaintea…

- Tot mai multe reacții apar dupa interviul acordat de Harry si Meghan Markle. Dupa comunicatul emis de Palatul Buckingham, printul William, al doilea iin ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii si fratele printului Harry, a reactionat dupa acuzatiile de rasism aduse Casei Regale, conform Mediafax.…

- Intreaga familie este intristata sa afle cat de dificili au fost ultimii ani pentru Harry și Meghan, se arata in prima reactie a Casei Regale britanice, dupa interviul acordat de Prințul Harry și de Meghan Markle, transmite Reuters. Printul Harry si Meghan Markle au lansat acuzatii de rasism la adresa…