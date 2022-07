Stiri pe aceeasi tema

- Reporterul CNN Frederik Pleitgen s-a adresat Mariei Zaharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, cu privire la un discurs istoric de-al lui Putin, in care vorbea de cum a cucerit Petru cel Mare teritorii. Femeia s-a simtit atacata de jurnalist si i-a spus ca pune la indoiala guvernul…

- Nr.1060940 din 25 mai 2022 INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN BACAU CONCURS DE EDUCATE RUTIERAndash;FAZA JUDETEANA Elevi din municipiul Bacau vor reprezenta judetul la faza nationala a concursului de educatie rutiera ce va avea loc la Buzau in cursul lunii iunie.La data de 25 mai a.c., la Colegiul Tehnic…

- Vizita oficiala la Fosta Scoala de Cavalerie, in curand va fi reabilitata cu fonduri norvegiene si contributia CJ Dambovita, președintele CJ-Corneliu Ștefan alaturi de primarul Cristian Stan și prefectul Claudia Gilia i-a invitat pe oficialilor de la CFR și Ministerul Transporturilor, sa viziteze Expozitia…

- Intalnire in format extins la Școala Gimnaziala 30 din Timișoara. Polițiștii de la rutiera au desfașurat cursuri de educație rutiera pentru peste 450 de elevi care invața in instituție. Adunarea a fost data in curtea școlii.

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov, intr-un interviu acordat televiziunii italiene Mediaset, a declarat ca presa occidentala a denaturat cuvintele sale despre razboiul nuclear, subliniind ca o astfel de denaturare nu face cinste jurnalismului occidental. Fii la curent cu cele mai noi…

- Un copil de trei ani a cazut, duminica, de la etajul trei al unui hotel din Targoviste si a fost transportat la spital, informeaza IPJ Dambovita. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Consiliul Județean Dambovița, prin Centrul Județean de Cultura Dambovița, a fost gazda pentru cei 66 de elevi veniți din toata țara, care au participat la Olimpiada Naționala de Pedagogie – Psihologie. (Licee Pedagogice) Viitorilor dascali ai Romaniei, specializarea educatori – invațatori, le-au fost…

- La Școala Gimnaziala nr. 4 din Suceava sunt elevi impresionați de drama traita de ucraineni, iar unii dintre ei au avut nevoie de consiliere psihologica. Directorul adjunct al Școlii nr.4, profesorul Mariana Ciupu, a declarat, la Radio Top: „Am intalnit in unitate foarte multe cazuri de elevi care au…