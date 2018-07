Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Sectorului 6, Rareș Manescu, s-a inscris in ALDE. Anunțul a fost facut de partidul lui Calin Popescu Tariceanu, printr-un comunicat oficial. ”Incepand cu data de 09 iulie, fostul primar al Sectorului 6 al Capitalei, Rareș Manescu, s-a inscris in partidul Alianța Liberalilor și Democraților…

- Candidatul socialiștilor la alegerile pentru funcția de primar al Capitalei, Ion Ceban, a spus ca decizia de ieri a instanței de a nu confirma legalitatea alegerilor noi pentru funcția de primar este una incorecta și are caracter politic.

- Igor Dodon a ramas satisfacut de prestatia lui Ion Ceban pe durata campaniei electorale pentru functia de primar de Chisinau si a anuntat ca acesta va ramane candidatul socialistilor la sefia Capitalei si pentru alegerile locale din 2019.

- Candidatul PPDA la functia de primar de Chisinau, Andrei Nastase, sustine ca, din prima zi dupa alegeri, in calitate de primar, va insista sa participe la toate negocierile moldo-ucrainene ce vizeaza viitorul Nistrului. Declaratii in acest sens, candidatul PPPDA a facut in cadrul unei conferinte de…

- Azi noapte s a stins din viata Constantin Olteanu, general colonel in rezerva, fost Ministru al Apararii Nationale si fost primar general al Capitalei, scrie stiripesurse.ro.Acesta a avut si alte importante functii in aparatul de partid si de stat pana in decembrie 1989. Constantin Olteanu a fost doctor…

- Andrei Munteanu a depus ieri actele pentru a se înscrie în cursa electorala pentru functia de primar al municipiului Chisinau din partea Partidului Societatii Progresiste. Informatia a fost confirmata pentru Radio Moldova Actualitati de catre secretarul Consiliului Electoral de Circumscriptie…

- Printre favoritii la fotoliul de primar al Chisinaului se numara patru candidati. In al doilea tur, insa, ar putea ajunge doar doi dintre ei. Cele mai mari sanse de a prelua sefia Capitalei o au socialistul, Ion Ceban si actualui primar interimar Silvia Radu.