Rareș Hopincă este noul Prefect al Capitalei Rareș Hopinca (38 ani) a devenit noul Prefect al Capitalei. Este consilier general PSD și fost city manager in Sectorul 5, avand peste 10 ani de experiența in administrația privata și publica. Rareș Hopinca, noul prefect al Capitalei, are o vasta experiența in managementul proiectelor cu fonduri europene și parteneriate public-privat, conform stiripesurse.ro . In trecut, a deținut funcțiile de director general și administrator public al Sectorului 5. Aici, s-a remarcat prin programe de regenerare urbana, reabilitare termica a 100 de blocuri și investiții in educație. De asemenea, a obținut fonduri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vor fi averse care vor acumula 15 l/mp in București, vineri, intre orele 11.55 și 13.00. Meteorologii au emis o informare nowcasting, scrie Mediafax.Meteorologii anunța averse care vor acumula 10...15 l/mp, descarcari electrice și intensificari temporare ale vantului in Bucuresti.Informarea a fost…

- Lege și ordine - Așa scrie pe mașinile cu care poliția se duce la intervenții. In sistem par insa sa domneasca haosul și faradelegile. Ieri, un polițist din Bihor a acuzat ca datele lui personale au fost luate din sistem de catre șefi in sprijinul unui om de afaceri. Ministrul de Interne, Catalin Predoiu,…

- Rareș Hopinca (38 de ani) a fost numit astazi noul Prefect al Capitalei. Consilier general din partea PSD și fost city manager al Sectorului 5, Hopinca are peste 10 ani de experiența in funcții de conducere in sectorul privat și in administrația publica. Intre 2006 și 2016, actualul prefect a ocupat…

- Rares Hopinca, consilier general PSD in Bucuresti, este favorit pentru a prelua functia de prefect al Capitalei, sustin surse politice pentru News.ro.Postul este vacant de la finalul lunii martie, cand Toni Grebla a fost numit presedinte al Autoritatii Electorale Permanente (AEP). Rares Hopinca a…

- Sorin Gabrea, fost arhitect-sef al Capitalei, va face parte alaturi de alți doi arhitecti cunoscuți din echipa de specialisti care va urmari lucrarile de proiectare si de consolidare pentru Planseul Unirii. Este vorba de Viorel Constantinescu, fost director general al Proiect Bucuresti, si Marius Costea,…

- Primaria Sectorului 4 il acuza pe edilul general Nicușor Dan ca incearca sa iși asume nemeritat proiectul privind reparațiile la planșeul din Piața Unirii. Declarațiile vin dupa ce primarul general a vorbit, luni seara, la Digi24, despre lucrarile care vor bloca centrul Capitalei și a anunțat ca acestea…

- Dupa ce au stat plantați trei zile, palmierii puși de catre primarul Sectorului 3 Robert Negoița in Piața Unirii din București vor fi scoși luni, dupa cum a decis Nicușor Dan, primarul general, alaturi de viceprimarul capitalei.

- Demisionar din fruntea PNL București, tocmai pe considerentele susținerii lui Nicușor Dan, primarul Sectorului 6 a lansat zilele trecute un atac necruțator la adresa Primarului General. Apelul public, pe un ton decent si calm este doar ultima parghie pe care o am pentru a putea executa lucrarile la…