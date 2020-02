Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul liberal Rares Bogdan a anuntat ca va candida la Primaria Bucureștiului daca ii va cere partidul, anunta realitatea.net ”Eu voi fi intotdeauna pompierul de serviciu acolo unde mi se cere. Nu pot sa ma opun deciziei partidului”, a spus europarlamentarul liberal la Realitatea Plus.Europarlamentarul…

- PNL ar putea propulsa tandemul Ludovic Orban – premier, Rares Bogdan – primar general. PNL este cotat cu 32% intentie de vot pentru Primaria Capitalei, in timp ce Alianta USR-PLUS inregistreaza 29%. PSD nu trece de 15%, spre deosebire de Gabriela Firea, care atinge 30%. Datele apar intr-un sondaj comandat…

- Tariceanu a declarat ca partidul pe care il conduce va avea candidat propriu la Primaria Bucurestiului, dar si ca va transmite primarului Gabriela Firea si consilierilor ALDE ca nu mai continua colaborarea dintre partidul sau si actualul primar. In acest context, Tariceanu a spus ca va analiza…

- Fostul jurnalist Moise Guran a sustinut miercuri seara o conferinta de presa alaturi de presedintele USR, Dan Barna, in care a dezvoltat, printre altele, ideile sale despre alegerile pentru Primaria Bucurestiului. In primul rand, Guran a criticat decizia PNL de a anunta ca isi doreste un candidat…

- Nicusor Dan, candidatul USR pentru primaria Capitalei a prezentat, duminica, rezultatele unui sondaj de opinie care arata ca dreapta o poate invinge pe Gabriela Firea, candidatul PSD, doar daca va lansa in cursa electorala un candidat unic. Nicusor Dan a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca sondajul…

- Vlad Voiculescu, candidatul PLUS pentru Primaria Capitalei, se afla cu 7 procente peste Gabriela Firea in preferințele bucureștenilor, potrivit unui sondaj prezentat marți de PLUS. Astfel, conform sursei citate, Alianța USR PLUS conduce in topul preferințelor bucureștenilor, potrivit acestui sondaj…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a vorbit, luni seara, la Romania Tv, despre alegerile locale și despre cine ar putea fi candidatul partidului la Primaria Capitalei."Eu nu voi candida, dar in schimb voi fi implicat in campanie. La București, Nicușor Dan trebuie sa intre in PNL. Altfel, ma…

- "Oxigen pentru Bucuresti" Foto: Marcela Petcu Primaria Capitalei a amânat pâna în luna martie a anului viitor aplicarea taxei de poluare, cunoscuta si ca "vinieta Oxigen". Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat ca doreste ca în ianuarie si…