Rareș Bogdan propune facilități pentru românii plecați în străinătate: ”Avem nevoie de experiența lor în țara asta” Rareș Bogdan a afirmat ca Romania nu mai are forta de munca. Potrivit lui, statul trebuie sa ofere niște facilitați celor care au plecat din tara pentru ca acestia sa se intoarca. Și totuși despre ce ar putea fi vorba? In primul rand PNL vrea sa scuteasca de impozit pentru trei ani romanii care vin sa investeasca din diaspora romaneasca. Totodata, liberalii iși mai doresc și ca cei care se intorc acasa sa primeasca si credite preferentiale de pana la un milion de euro pentru investiții. Aceste facilitați fiscale, insa, dinamiteaza PNRR, arata Rareș Bogdan. Reintroducerea scutirii de impozit ar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

