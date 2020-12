Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii și-au împarțit funcțiile și portofoliile din Guvern marți, într-o ședința restrânsa, la sediul din Modrogan. Surse liberale au declarat pentru HotNews.ro ca în interiorul partidului sunt patru propuneri pentru funcția de premier dar Nicolae Ciuca va fi susținut de liberali…

- Liberalii vor sa ramana cu urmatoarele ministere: Sanatate, Finante, Economie, Justitie, Interne, Dezvoltare Regionala, Aparare, Externe. USR PLUS negociaza pentru Educatie, Mediu, Fonduri Europene si Energie, in timp ce UDMR va primi cu siguranta Ministerul Culturii si inca doua portofolii, sustin…

- „Știți cum funcționeaza un Guvern și știți foarte bine ca un premier nu poate renunța la Finanțe, Justiție, Transporturi, Dezvoltare și Interne. Astea sunt ministerele la care un premier nu poate renunța sub nicio forma, așa funcționeaza un Guvern”, a declarat Rareș Bogdan la Digi24. Orban: Consider…

- Prim-vicepreședintele PNL, Ludovic Orban, susține ca exista o serie de ministere la care liberalii nu vor renunța sub nicio forma. Practic, este vorba despre cele mai importante ministere ale Executivului, iar poziția de forța a PNL va șubrezi șansele de negociere cu USR-PLUS. Citește și: Nervozitate…

- Marcel Ciolacu a negat, luni, la Antena 3 ca ar viza postul de premier in viitorul guvern PSD. Liderul social-democrat a spus ca partidul sau pregatește o garnitura de miniștri foarte bine pregatita pentru a face fața perioadei dificile prin care trece Romania.

- Noul prim-ministru al Insulelor Cook, venit la putere in aceasta luna, si-a alocat 17 portofolii in guvernul tarii. El spune ca este „incantat de potentialul cabinetului sau”, scrie Digi24.ro . Totodata, oficialul a ocupat și funcția de procuror general.

- ”Bugetul nu-si mai poate permite nicio crestere a cheltuielilor in momentul de fata. In urma zilei negre de la Parlament in care PSD-istii din Comisia de finante au adoptat niste modificari la ordonanta de rectificare la ora actuala Romania se afla intr-un pericol extrem de mare. Fac apel catre toate…

- Ludovic Orban a fost intrebat daca exista vreun scenariu care prevede revenirea la starea de urgenta. Premierul a afirmat ca situatia este sub control si nu exista un astfel de scenariu. “Nu exista un astfel de scenariu. De cinci saptamani am oprit cresterea numarului de infectari, ba chiar avem doua…