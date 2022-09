Rares Bogdan a declarat, sambata, la Realitatea TV, ca o crestere cu 10 la suta a pensiilor din Romania este putin, in conditiile in care inflatia este in urcare. ”PNL doreste marirea pensiilor. Consider ca 10 la suta este putin, pentru ca inflatia este de 15 la suta si este in crestere. Deci daca Ministerul Finantelor este la domnul Caciu. Domnul Caciu a anuntat ca are bani pentru marirea pensiilor. PNL doreste marirea pensiilor exact cu cat a ramas pana la 40 la suta. Noi am marit o data cu 14 la suta, am mai marit inca o data pensiile cu 10 la suta. Haideti sa le marim, sa fie lucrurile extrem…