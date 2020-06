Stiri pe aceeasi tema

- Rares Bogdan a vorbit intr-un interviu acordat Libertatea despre fotografia in care Ludovic Orban a fost surprins fumand ce a generat controverse. "Marele atac al PSD si USR la Guvernul Orban in sase luni de guvernare a fost ca fumeaza. Noi fumam, nu furam! Au fumat. Nu e in regula. Daca asta…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a achitat, sambata, prin intermediul platformei www.ghiseul.ro, doua amenzi in valoare cumulata de 3.000 de lei, la cuantumul maxim prevazut de lege, pentru fumat si nepurtarea mastii in spatii inchise, se precizeaza intr-un comunicat al Guvernului. In fotografia facuta…

- Liderul Pro Romania, fost ministru al sanatații, Nicolae Banicioiu, cere demisia urgenta a lui Ludovic Orban, dupa incidentul din Palatul Victoria, unde a fost surprins in imagini stand cu alți miniștri intr-un birou fumand și consumand bauturi alcoolice. Nicolae Banicioiu a cerut demisia lui Ludovica…

- Cate norme legale și morale a incalcat Ludovic Orban atunci cand și-a serbat ziua cu miniștrii intr-un birou de la Palatul Victoria? Cu o saptamana in urma, in Parlament, ii amenința cu amenda pe liderii politici care și-au dat jos masca de protecție in plen. O zi mai tarziu, il zorește pe ministrul…

- O fotografie din Guvernul Romaniei a devenit virala, vineri seara, pe rețelele de socializare. In imagine apare premierul Ludovic Orban, alaturi de vicepremierul Raluca Turcan și de mai mulți miniștri, fumand și consumand bauturi alcoolice. Practic, aceasta este prima imagine de grup, dupa adoptarea…

- Premierul Ludovic Orban a oferit vineri un raspuns interpretabil la intrebarea relativ simpla adresata de un reporter: „Daca vreau sa merg pe malul marii sa ma plimb, o sa fiu amendat sau nu?”. In primele 15 ore ale starii de alerta a fost facuta și prima modificare la modelul declarației pe proprie…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni seara, ca dupa data de 15 mai vor fi deschise hotelurile, dar nu si restaurantele, avand in vedere ca acestea din urma prezinta un mare risc epidemiologic. Lamuririle au venit, in cadrul unei lungi conferințe de presa de la Palatul Victoria, la cateva ore dupa…

- PNL se va reuni intr-o ședința de urgența, din cauza ultimelor atacuri la adresa Guvernului, facute de Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL. Duminica seara, la Antena 3, Rareș Bogdan a criticat Guvernul Orban și a acuzat Ministerului Afacerilor Externe ca ,,s-a spalat pe maini” pe tema situației…