Prim-vicepresedintele PNL, europarlamentarul Rares Bogdan, sustine ca ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, trebuia sa ceara primarului din Corabia demiterea urgenta a sefului Spitalului Orasenesc dupa aparitia imaginilor cu batranul cazut care cerea ajutor. "Nu am nicio intentie de a ma certa cu cineva, cu atat mai putin cu Vlad, am incercat sa fiu cat se poate de civilizat, prietenos si constructiv. Doresc doar sa nu esuam. Sa raspundem la asteptarile imense ale oamenilor mintiti si dezamagiti in ultimii 75 de ani, adica de trei generatii. Ce puteai sa faci in plus, Vlad? (...) Sa iesi public…