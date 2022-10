Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a avut miercuri un discurs vehement la dezbaterea din Parlamentul European dedicata aderarii Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen. El a facut referire la opoziția unor state UE, amenințand cu declanșarea unei crize la nivel european. ”De 11 ani, doua țari pe care…

- Eurodeputatul PNL Rareș Bogdan, din cadrul grupului european PPE, a declarat ca pe 5 octombrie Parlamentul European va dezbate in plen o rezoluție privind aderarea Romaniei și Bulgariei la Spațiul Schengen. Votul va avea loc in al doilea plen al Parlamentului din octombrie, programat intre 17 și 20.

- "Am obținut sprijinul unui numar important de deputați europeni pentru a chema in plenul Parlamentului European reprezentanții Consiliului UE și Comisiei Europene la o dezbatere cu privire la aderarea Romaniei, Bulgariei și Croației la spațiul Schengen", informeaza un comunicat de presa. Potrivit sursei…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a obținut sprijinul unui numar important de deputați europeni pentru a chema in plenul Parlamentului European reprezentanții Consiliului UE și Comisiei Europene la o dezbatere cu privire la aderarea Romaniei, Bulgariei și Croației la spațiul Schengen, dar și pentru…

- Europarlamentarul liberal susține ca Romania indeplinește toate condițiile pentru a intra in spatiul Schengen, iar aceasta decizie nu ar fi un favor din partea UE, ci un statut meritat și demn.

- Rareș Bogdan a vorbit astazi in Parlamentul European, in ziua in care președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a prezentat starea Uniunii Europene. Eurodeputatul PNL a cerut ca Romania sa fie acceptata in spațiul Schengen, “dupa 11 ani nedrepți de așteptare”.

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat, miercuri, in cadrul dezbaterilor privind starea UE, ca „in numele solidaritații, dar și al dreptului sau, Romania cere ce i se cuvine: aderarea la Schengen”.