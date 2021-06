Rareș Bogdan, incisiv la adresa pensiilor speciale: "Le spunem românilor că..." "Cei care fac scandal vorbesc despre cumul pensie și salariu de la stat. Adica la 43 de ani au pensie și se angajeaza la o poliție locala. Este obligația noastra de a taia pensiile speciale. La 54 de zile de la preluarea guvernarii am trecut prin Parlament o lege prin care am taiat pensiile speciale pentru toate categoriile. Nu trebuie sa existe pensii decat pe contributivitate. Din pacate avocatul poporului a atacat legea, a sesizat CCR, iar CCR ne-a ținut 5 luni de zile blocați. A dat hotarare pe data de 10 ianuarie. Le spunem romanilor ca sunt anumite categorii care vor sa țina cu dinții dar… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

