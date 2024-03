Stiri pe aceeasi tema

- Daca maine s-ar organiza alegeri pentru Primaria Capitalei, Sebastian Burduja ar avea cele mai mari șanse in batalia cu Nicușor Dan, releva ultimul sondaj realizat de INSCOP. Actualul ministru al Energiei ar fi la un singur procent in spatele actualului edil general, in scenariul in care Cristian Popescu…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, marți, in Parlament, ca Sebastian Burduja este opțiunea liberalilor pentru ca candida la funcția de primar general al Capitalei și ca „are șansa fiecarui candidat”.

- "Luni vom avea o discutie in Coalitie. Vom stabili, la propunerea celor doi presedinti, numele pe care le vom chestiona. Vom avea trei propuneri din partea PNL, trei din partea PSD.Doua dintre nume vor fi, cu siguranta, presedintii celor doua filiale: dl Sebastian Burduja si dna Firea, am inteles, de…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat la emisiunea „LIVE”, de la Digi24, prezentata de Alexandru Rotaru și Robert Kiss, ca doua sondaje de opinie vor intra in piața care vor testa 6 nume pentru candidatura la Primaria Capitalei. „Printre aceste nume, bineințeles, și Sebastian Burduja, și…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a vorbit despre strategia liberarilor pentru primaria Capitalei și președinție. Cu aceasta ocazie, europarlamentarul a lansat un atac devastator la adresa actualului edil al Bucureștiului și a afirmat ca este exclus sa il susțina pe acesta pentru inca un mandat.…

- Prim-vicepreședintele PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan, a explicat de ce vrea PNL candidat propriu la președinție și la Primaria Capitalei. "PNL nu renunta la a avea candidat la presedintia Romaniei, cum PNL consider ca nu trebuie sa renunte la a avea candidat la Primaria Capitalei, si va spun…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a comentat, in direct la Digi24, posibilitatea ca omul de afaceri Dan Ostachie sa fie candidatul pentru Primaria Capitalei. Fondatorul Altex a avut o intalnire cu președintele PNL Nicolae Ciuca, in contextul in care in spațiul public se discuta despre posibilitatea…

- Dan Ostahie, om de afaceri și fondatorul unor companii de produse electronice, s-ar afla pe lista testata de PSD pentru Primaria Capitalei.Printre numele testate de PSD in sondaje pana acum s-a aflat și Catalin Cirstoiu, managerul Spitalului Universitar de Urgența București. Asta, in condițiile in care…