- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a facut publica lista susținatorilor premierului Florin Cițu la șefia PNL. Cuprins de entuziasmul momentului, prim-vicepreședintele PNL a fost tras de maneca de primarul Cluj-Napoca, Emil Boc, care i-a cerut politicianului sa nu ofere detalii despre toți liberalii…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat duminica, la Antena 3, ca nu este corect sa se afirme despre el ca l-ar fi tradat pe liderul partidului Ludovic Orban. „Eu nu am tradat pe nimeni, eu am venit in partid pentru PNL, nu pentru un om. Cred ca PNL are nevoie de improspatare. Nu…

- Anunțul lui Florin Cițu a fost facut inaintea Consiliului National al PNL, in care se vor aproba calendarul alegerilor interne si detaliile Congresului. Citu a afirmat ca va castiga, intrucat nu exista alta varianta, iar PNL are nevoie de un suflu nou. „Le multumesc liderilor puternici din PNL care…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu și-a anunțat duminica dimineața, candidatura pentru șefia PNL. Flancat de Rareș Bogdan și Emil Boc, Cițu a declarat ca PNL are nevoie de un suflu nou in partid. Mai mult de atat și Raluca Turcan, care pana de curand era in echipa lui Orban, a aparut duminica dimineața…

- Nu candideaza la șefia PNL și „deocamdata” nici la prezidențialele din 2024. „Cu rabdarea se trece marea”, spune Rareș Bogdan intr-un interviu pentru Libertatea, in care explica de ce a decis sa nu atace funcția numarul unu din PNL. Mai spune și ca, orice s-ar intampla la congresul PNL din septembrie,…

- Europarlamentarul a precizat ca el nu va candida la Congres pentru șefia partidului. ”Primul lucru intr-un Congres, intr-o batalie, este sa ai o retorica buna, retorica invingatorului. Mai e mult pana departe. Il asigur cu simpatie pe Ludovic Orban ca va avea contracandidat si va avea unul foarte puternic.…

- Congresul PNL va fi organizat in aceasta toamna, cel mai probabil pe data de 15 septembrie. In interiorul partidului va fi o vara extrem de incinsa, asta pentru ca exista doua tabere cu forțe aproape egale. Surse din PNL ne-au explicat ca va exista un contracandidat impotriva lui Orban, iar…

