- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a venit cu niște declarații interesante referitoare la situația fermierilor. Mai exact, intr-un interviu acordat la Antena 3, acesta suspine ca nu este de acord cu „placa ca Bruxelles e de vina” ca Romania nu a primit sumele europene pe care le-ar merita pentru…

- Comisia Europeana va reveni asupra sumelor alocate fermierilor romani, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a prezentat situatia dificila in care se afla acestia. Promisiunea a fost facuta la Bruxelles de Ursula von der Leyen.

- Ursula von der Leyen a confirmat ca fermierii romani trebuie sa primeasca un sprijin mai mare pentru pierderile din ultimul an, generate de tranzitul cerealelor din Ucraina, spune purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe.„Romania iși apara fermierii. Dupa discuțiile cu președintele Klaus Iohannis,…

- "Ca un prim pas, am mobilizat peste 56 de milioane de euro din rezerva agricola de urgența. Dar acest lucru nu este suficient. Acest lucru a fost foarte clar in aceasta seara. Prin urmare, sunt recunoscatoare Romaniei, care a depus o moțiune și care a sugerat sa analizam posibilitatea de a crește aceasta…

- Comisia Europeana analizeaza modalitatile prin care poate utiliza bugetul blocului comunitar pentru a face plati in avans catre producatorii de armament si munitie, in ideea de a-i stimula sa majoreze productia si de a accelera livrarile de arme destinate Ucrainei, informeaza Financial Times citand…

- Avand in vedere ca un tren cu oficiali europeni va ajunge, astazi, in Ucraina, la Bruxelles a ajuns o nota interna in care se explica regulile de calatorie, cu instrucțiuni clare, inclusiv in ceea ce privește inbracamintea. Recomandat: „Tinuta obisnuita de afaceri” (sau asa cum veniti la Bruxelles).…