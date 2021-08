Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Dan Vilceanu, va trebui sa invete „pe repede inainte” toate cunostintele necesare pentru exercitarea acestei functii, a afirmat marti presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban. El a comentat astfel, la finalul sedintei coalitiei de guvernare, faptul ca Dan Vilceanu nu a stiut…

- “Ar fi culmea sa va spun ca mi se pare in regula. Stiti foarte bine ca eu am votat impotriva desemnarii domnului Vilceanu, mi-am exprimat rezerve serioase si am spus ca exista riscuri serioase. Eu am mai facut o analiza; din punctul meu de vedere trebuie indeplinite anumite exigente care tin de experienta,…

- Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, a convocat prin SMS Biroul Politic National (BPN) al partidului, sedinta fiind programata miercuri, la ora 10.30. Convocarea conducerii liberale a fost facuta fara o consultare prealabila a liderului liberal Ludovic Orban, cel care convoaca in mod obisnuit…

- Florin Cițu și tabara sa l-au pus in fața faptului implinit pe Ludovic Orban, președintele partidului! Prin secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, a fost convocat, prin SMS, Biroul Politic National (BPN) al partidului, sedinta fiind programata miercuri, la ora 10.30. Rareș Bogdan a…

- Echipa din PNL care sustine candidatura lui Florin Citu la sefia partidului face catre un apel catre Ludovic Orban la responsabilitate si decenta, in contextul scandalurilor din ultimele zile legate de faptele premierului din SUA.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, intrebat pe cine prefera mai degraba la sefia PNL intre Florin Citu si Ludovic Orban, ca "mai degraba cine va castiga alegerile". "Mai degraba cine va castiga alegerile", a afirmat Klaus Iohannis, intrebat marti daca la sefia PNL il vede mai degraba…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a lansat sâmbata un atac la adresa Ralucai Turcan, Rareș Bogdan și Robert Sighiartau, care s-au aliniat în spatele premierului Florin Cîțu, în competiția pentru șefia partidului: "PNL nu are nevoie de oameni care astazi voteaza în Biroul…

- El a spus ca sunt multi in partid care au incercat sa se pozitioneze contra sa, adaugand ca "la fiecare palma peste obraz" pe care a primit-o, a intors si obrazul celalalt."Decizia de a candida la presedintia PNL este o decizie pe care am luat-o greu. Am luat-o nu pentru obiectivele mele de cariera,…