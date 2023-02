Rareș Bogdan, avertisment dur pentru România: Dacă Ucraina cade, suntem în pericol toţi! Europarlamentarul PNL Rares Bogdan se teme de cel mai sumbru scenariu avand in vedere ca a trecut un an de zile de la declanșarea razboiului din Ucraina. Acesta a afirmat sambata, intr-o postare, ca daca Ucraina cade, suntem in pericol toti iar sustinerea neconditionata a Armatei ucrainene este singura sansa de a evita o drama si mai mare. ”Daca Ucraina cade, suntem in pericol toti! Sustinerea neconditionata a Armatei ucrainene este singura sansa de a evita o drama si mai mare. Nu e cazul sa ne intrebam ce avem de castigat, oameni buni! Se joaca securitatea UE aici, ucrainenii mor pe front sa-si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

