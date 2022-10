Stiri pe aceeasi tema

- Liderul eurodeputaților PNL susține ca in acest moment Olanda contrazice Parlamentul European, care recent a votat cu susținere larga aderarea Romaniei la Schengen, inclusiv cu voturi ale unor euroaleși olandezi.

- Eurodeputatul PSD Victor Negrescu a fost ales vicepresedinte al Partidului Socialistilor Europeni la Congresul PES, desfasurat la Berlin, la finalul acestei saptamani, anunta, duminica, PSD. "Sprijinul pentru Romania este dovedit si prin includerea solicitarii ca tara noastra sa fie primita in spatiul…

- Romania a bifat de mult timp criteriile tehnice pentru a fi in Schengen, a declarat, luni, presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu. „De foarte mult timp, Romania a bifat criteriile tehnice pentru a fi in Schengen. Din pacate, anumite restrictii de ordin politic ne-au impiedicat sa fim acolo.…

- Experti europeni verifica timp de doua zile modul in care autoritațile noastre aplica setul de norme Schengen. E un exercițiu voluntar din partea Romaniei, care spera astfel sa elimine orice indoieli cu privire la pregatirea pentru aderare.

- „A fost aceasta discutie si urmeaza sa am o discutie in coalitie. Nu e foarte clar amendamentul si vor sa vina cu anumite lamuriri si o sa vina si ei cu o propunere la liderii de grup. Marirea taxelor locale sub nicio forma nu ajuta bugetul de stat de unde se dau mariri de salarii sau pensii. Sunt doua…

- Eurodeputatul german Guido Reil, din grupul Identitate si Democratie (ID), a lansat miercuri un atac virulent la adresa Romaniei si a Bulgariei, in timpul dezbaterilor privind aderarea acestor doua state la Schengen, sustinand ca inclusiv aderarea lor la UE a fost o greseala, conform Agerpres.

- Rareș Bogdan a vorbit astazi in Parlamentul European, in ziua in care președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a prezentat starea Uniunii Europene. Eurodeputatul PNL a cerut ca Romania sa fie acceptata in spațiul Schengen, “dupa 11 ani nedrepți de așteptare”.

- Presedintele Senatului, Alina Gorghiu, a declarat marți, 6 septembrie, ca „nu-mi arde la inceput de saptamana de glumite”, in contextul in care președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, afirmase ironic ca se bucura ca Rares Bogdan i-a lamurit pe cei din PNL ca trebuie marite pensiile.„Mie nu-mi…