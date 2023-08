Rareș Bogdan anunță dacă PNL iese sau nu de la guvernare ares Bogdan, europarlamentar din partea PNL, spune ca este exclus ca liberalii sa iasa de la guvernare, nefiind nicio discutie in acest sens in interiorul formatiunii. Politicianul mai zice și ca noile masurile fiscale avute in vedere de catre Executiv, prin ordonanta de urgenta, nu vor fi luate in forma in care a aparut documentul in spatiul public, deoarece PNL nu este de acord cu masuri care sa loveasca in mediul de afaceri si mediul privat. Liberalul nu crede ca premierul Marcel Ciolacu isi va depune mandatul daca nu sunt adoptate aceste masuri. „Exclus sa iesim de la guvernare. Colegii mei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

