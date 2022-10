Rareș Bogdan amenință cu declanșarea unei crize alimentare dacă România nu e primită în Schengen Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a avut miercuri un discurs vehement la dezbaterea din Parlamentul European dedicata aderarii Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen. El a facut referire la opoziția unor state UE, amenințand cu declanșarea unei crize la nivel european. ”De 11 ani, doua țari pe care romanii le respecta ii umilesc sistematic, blocand aderarea la Schengen, deși companiile lor au afaceri uriașe in Romania și dețin o buna parte din sistemul bancar și de asigurari”, a spus Rareș Bogdan, cu referire directa la Olanda. ”Ce trebuie sa mai facem pentru a fi tratați de la egal la egal… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

