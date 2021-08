Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a explicat marți seara, la B1TV, de ce nu il mai susține pe Ludovic Orban pentru președinția PNL și de ce, in opinia sa, premierul Florin Cițu este o varianta mai buna. „Noi am fost toți langa Ludovic Orban. Undeva a greșit Ludovic Orban. Sunt doua opțiuni. Il susținem pe Florin Cițu pentru ca eu cred ca pentru ceea ce urmeaza in PNL, pentru Romania și pentru momentul actual, Florin Cițu, care, din punctul meu de vedere, este un Mario Draghi al Italiei, este exact ce trebuie pentru ceea ce urmeaza: 5 ani de zile in care Romania absoarbe bani”, a spus Rareș…