Rareș Bogdan a fost audiat la DNA în dosarul Romarm Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a fost audiat, astazi, la DNA, in dosarul privind achizițiile facute de Romarm in pandemie, cand statul a dat aproape doua milioane de dolari pentru echipamente de producere a maștilor, care s-au stricat dupa punerea in funcțiune. Conform unor informații pe surse, europarlamentarul Rareș Bogdan a fost chemat la audieri la DNA in calitate de martor. La sfarșitul lunii martie, și fostul premier Ludovic Orban a fost audiat la DNA in același dosar, tot in calitate de martor. ”Am dat si declaratii publice pe tema asta, ca nu am avut niciun fel de legatura cu derularea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

