Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o intervenție la Realitatea Plus, Rareș Bogdan a dezvaluit povestea din spatele filmarii. "Abia am aterizat de la Bruxelles și fiul meu m-a sunat sa ma intrebe daca putem face focul, ca sa prajim niște slanina. I-am spus ca da și imediat ce am ajuns acasa, mi-am dat jos costumul și m-am apucat…

- Intr-o intervenție la Realitatea Plus, Rareș Bogdan a dezvaluit povestea din spatele filmarii. "Abia am aterizat de la Bruxelles și fiul meu m-a sunat sa ma intrebe daca putem face focul, ca sa prajim niște slanina. I-am spus ca da și imediat ce am ajuns acasa, mi-am dat jos costumul și m-am apucat…

- Rareș Bogdan, a declarat, in exclusivitate la Realitatea Plus, ca in interiorul PNL nu exista mai multe tabere, ci toți liderii de partid il susțin pe Nicolae Ciuca Sursa articolului: Rareș Bogdan: In PNL nu sunt aripi și aripioare, suntem toți in spatele lui Nicolae Ciuca și-l vom duce la Palatul Cotroceni…

- Valori imorale, pe care unii incearca sa ni le impuna cu orice preț și sa le transforme in legi. Uniunea Europeana pare ca au uitat care este scopul sau real, acela de a fi o creație care sa ajute la dezvoltarea economica și sociala de pe continent. Vedem ca a devenit o putere de plan secund, dupa ce…

- In emisiunea „Culisele Statului Paralel”, moderata de Anca Alexandrescu la Realitatea Plus, Andrei Gușa a analizat situația din Olanda, unde a fost ales noul președinte, Geert Wilders, prin prisma propriei experiențe traite nu demult in aceasta țara.Așa-numitul „Trump de Olanda”, Geert Wilders, noul…

- In interiorul partidelor se pun la cale strategiile și listele pentru primele alegeri din anul 2024: alegerile europarlamentare. In actuala legislatura, liberalii au trimis lideri cu mare greutate la Bruxelles, dar pentru urmatoarea legislatura se pregatesc mutari importante.Conform surselor noastre,…

- Rareș Bogdan a declarat intr-un interviu televizat ca va candida la un nou mandat de europarlamentar și i-a insultat pe liberalii care il critica. „Daca-i scoți pe strada, nu-i recunoaște nici bunica lor. Deci cei care vorbesc sunt niște papagali care in viața lor n-au facut absolut nimic și care s-au…

- „Daca-i scoți pe strada, nu-i recunoaște nici bunica lor. Deci cei care vorbesc sunt niște papagali care in viața lor n-au facut absolut nimic și care s-au agațat de sigla PNL.Unii, cei care ma contesta, da, sunt niște papagali. Problema lor e ca eu, deși n-am ocupat o funcție de ministru, de președinte…