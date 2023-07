Stiri pe aceeasi tema

- Rapsodul Gheorghe Zamfir si pictorul Vasile Pintea au devenit, vineri, "ambasadori culturali" ai judetului, distinctiile fiindu-le inmanate cu prilejul marcarii Zilelor Judetului Timis, ca recunoastere a complexitatii artistice si a promovarii Romaniei in intreaga lume, potrivit Agerpres.In varsta…

- Cardul de sanatate ar putea fi eliberat inainte de varsta de 18 ani, dar aceasta este o ”problema care ține direct de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate”, a anunțat ministrul Sanatații. In prezent, cardul de sanatate se elibereaza de la varsta de 18 ani. Ministrul Alexandru Rafila a afirmat ca,…

- Sportiva romana Amelie-Enya Foerster, in varsta de 16 ani, s-a clasat, joi, pe locul 48 in proba feminina de sarituri in apa de la trambulina de 3 metri desfașurata in cadrul Campionatelor Mondiale de Natație de la Fukuoka (Japonia). Romanca, notata cu 188,95, a ratat calificarea in semifinalele probei,…

- Guvernul Romaniei a acceptat o noua forma de taxa de drum care va fi calculata in funcție de tonajul și de nivelul de poluare. Daca acest act normativ va fi adoptat de catre Parlamet, șoferii autoturismelor de mare tonaj vor fi nevoiți sa achite chiar și de șase ori mai mult pe taxa de drum, adica aproximativ…

- Deschisa sub egida Uniunii Artiștilor Plastici din Romania, Filiala Suceava, expoziția de pictura purtand semnatura Constantin Ungureanu-Box a fost vernisata sambata la Galeria de Arta "Ion Irimescu" din Suceava, unde va putea fi admirata pana pe 30 iunie, sub genericul ...

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a agreat cu reprezentantii Comisiei Europene o serie de principii si criterii legate de sistemul de pensii, printre care se numara crestere varstei de pensionare, treptat, la 65 de ani, pentru ‘fiecare om care lucreaza in Romania’, majorarea treptata a vechimii necesare…

- Daca la nivelul anului 2007 aveam in mare parte o populație foarte tanara care emigra- cu varsta medie de 29 de ani- acum se pleaca din țara la o varsta medie de 34 de ani, a spus președintele INS Tudorel Andrei, , la conferința „Sanatatea familiei și natalitatea”, desfașurata la Academia Romana.

- Kelemen Hunor a fost reales, sambata, in funcția de presedinte al Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania (UDMR) pentru cel de-al patrulea mandat, ocazie cu care a declarat ca dorește continuarea muncii incepute la guvernare. El a precizat ca partenerii Uniunii nu trebuie sa se lase inselați de…