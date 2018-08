Rapperul Macanache, ridicat de poliţişti şi audiat la secţie Noapte lunga si agitata pentru cantaretul de rap Bogdan-Constantin Dinescu, alias Macanache. Artistul a fost ridicat de polițiștii locali din Capitala si dus la secție. El a fost amendat cu o suma uriașa pentru ca a lipit afișe in centrul Bucureștiului, potrivit click.ro. Contactat de Protv.ro, Macanache a povestit cum s-au intamplat lucrurile. „Evenimentul s-a […] Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

- Bogdan-Constantin Dinescu, alias Macanache, a fost ridicat de polițiștii locali din Capitala miercuri noapte și dus la secție. Cantarețul a fost amendat cu o suma uriașa pentru ca a lipit afișe in centrul Bucureștiului.

